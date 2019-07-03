https://static.news.ru/photo/0f837792-9da8-11e9-a94b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские железные дороги (РЖД) и Российский футбольный союз (РФС) заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под соглашением поставили генеральный директор — председатель правления РЖД Олег Белозёров и президент РФС Александр Дюков.

Целью партнёрства РФС и ОАО «РЖД» станет организация и проведение мероприятий по футболу, в том числе детских и юношеских соревнований в регионах России, — сказали News.ru в РЖД.

В сообщении, которое поступило в редакцию News.ru, также говорится, что РЖД готово стать транспортным партнёром РФС и взять на себя обязательства по перевозке детей-участников соревнований, а также предоставлять имеющуюся в распоряжении ОАО «РЖД» инфраструктуру для организации соревнований.

По словам Белозёрова, важным направлением работы является поддержка и развитие детского футбола, чтобы «завтра юные футболисты смогли отстаивать честь нашей страны и радовать болельщиков».

В РФС рады, что «у российского футбола появился такой крупный и надёжный партнёр», заявил Дюков.

РФС и РЖД с 2007 года совместно проводят фестиваль юношеского футбола «Локобол — РЖД», который за несколько лет стал одним из крупнейших детских событий мира. В этом году он состоялся более чем в 100 городах из 75 субъектов РФ, в котором приняли участие около 50 тысяч мальчиков и девочек.

Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры о подписании спонсорского соглашения с банком «Тинькофф», писал ранее News.ru.