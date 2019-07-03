Пресс-служба тульского футбольного клуба «Арсенал» не подтвердила информацию о переходе нападающего румынского клуба «Волунтари» Александру Тудорие.
Информация, которая появляется в средствах массовой информации, не всегда правдива. Не нужно верить слухам. О всех трансферах можно узнать на нашем официальном сайте, — заявили в пресс-службе клуба корреспонденту News.ru.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Арсенал» приобрёл румынского форварда за €300 тыс.
Игрок сборной России тренируется с московским «Торпедо», ранее писал News.ru.