Советский и российский тренер Валерий Непомнящий считает, что наставник футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев ничего не нарушил для того, чтобы дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить 35-летнего специалиста.

Для меня это обескураживающая новость. Ничего он не нарушал. Он был заявлен как старший тренер, и эта должность позволяет полноценно тренировать команду. Если УЕФА позволяет подобные действия только на начальном...