https://static.news.ru/photo/b8b9a130-ad23-11e9-a216-fa163e074e61_1024.jpg Руслан Нигматуллин Фото: Nataliya Kondratenko/Global Look Press

Бывший вратарь сборной России и московского «Спартака» Руслан Нигматуллин в эксклюзивном интервью News.ru выразил своё отношение к уходу из стана «красно-белых» хавбека Софьяна Ханни, а также отметил, что продажа помогла клубу разгрузить платёжную ведомость.

— Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни покинул московский «Спартак». Сильно ли это скажется на команде?

— «Спартак» хотел избавиться от Ханни, поэтому, несомненно, это плюс для «красно-белых» в том плане, что освободилось место и они могут взять футболиста, которого они реально хотят и на которого будет рассчитывать тренер. На Ханни наставник команды не рассчитывал, во-первых, по спортивным показателям, во-вторых, Ханни довольно высокооплачиваемый игрок, и его продажа помогла финансово разгрузить клубную ведомость.

— Что не получилось в команде?

— Ханни достаточно ярко выглядел в тени своей команды. Он не смог выделиться своими способностями.

Софьян Ханни Сергей Лантюхов/News.ru

— Можно ли выделить лидера в команде после прошедших туров?

— Я бы выделил вратарскую линию, а именно Максименко. С удовольствием наблюдаю за его игрой. Во всех эпизодах он один из ключевых игроков, и это сказывается на команде. Последние его сейвы были просто судьбоносными.

— А что насчёт молодых игроков?

— У «Спартака» хорошая молодёжь, которой нужно немного времени, чтобы раскрыться.

В текущем сезоне чемпионата России Ханни на поле не появлялся. Тренерский штаб не рассчитывал на футболиста, который не особо вписывался в тактическую модель игры «красно-белых» — его не могли интегрировать в схему. Переход хавбека в «Аль-Гарафу» будет выгоден обеим сторонам: футболист получит игровую практику, а «Спартак» сможет не только разгрузить зарплатную ведомость, но и неплохо заработать — сообщается, что за Ханни было заплачено восемь миллионов евро, однако официально эту информацию никто не подтверждал.