https://static.news.ru/photo/e88edc88-a3b7-11e9-8b6c-fa163e074e61_1024.jpg Павел Мамаев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Берёзов заявил, что организация рассмотрит вопрос расторжения контракта между футбольным клубом «Краснодар» и полузащитником Павлом Мамаевым только после того, как находящийся в колонии общего режима футболист выйдет на свободу.

Мы пока не будем рассматривать это дело. Заседание пройдет после 8 ноября. Для выбора времени нужно согласование с теми арбитрами, которые будут рассматривать это дело. Сами понимаете, что в июле согласовывать время на середину ноября бессмысленно, — цитирует Берёзова ТАСС .

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и их общий друг Александр Протасовицкий стали участниками драк, в результате которых имеющих отношение к инциденту приговорили к заключению в колонии общего режима. Кокорина и его брата Кирилла — на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев.

Ранее News.ru писал, что всех фигурантов дела футболистов Кокорина и Мамаева этапировали в колонию в Белгородской области. Выбор места заключения был обусловлен тем, что в этом пенитенциарном учреждении есть футбольное поле.