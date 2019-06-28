Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил об уходе сразу пятерых футболистов.
Как сообщает официальный сайт клуба, команду покинули Виталий Денисов, Алан Касаев, Дмитрий Тарасов, Игорь Портнягин и Аршак Корян.
Денисов стал игроком казанского «Рубина», Касаев перешёл в курский «Авангард», а Портнягин продолжит карьеру в калининградской «Балтике». О профессиональном будущем Тарасова и Коряна клуб не сообщает.
Ранее Игорь Денисов и Тарас Михалик, выступавшие за «Локо», объявили о завершении карьеры.
Ранее News.ru писал, что Суперкубок России по футболу пройдёт на «ВТБ Арене».