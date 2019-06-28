https://static.news.ru/photo/6305717c-9b4b-11e9-8a4c-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Тарасов Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил об уходе сразу пятерых футболистов.

Как сообщает официальный сайт клуба, команду покинули Виталий Денисов, Алан Касаев, Дмитрий Тарасов, Игорь Портнягин и Аршак Корян.

Денисов стал игроком казанского «Рубина», Касаев перешёл в курский «Авангард», а Портнягин продолжит карьеру в калининградской «Балтике». О профессиональном будущем Тарасова и Коряна клуб не сообщает.

Ранее Игорь Денисов и Тарас Михалик, выступавшие за «Локо», объявили о завершении карьеры.

Ранее News.ru писал, что Суперкубок России по футболу пройдёт на «ВТБ Арене».