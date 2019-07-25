Полузащитник подмосковных «Химок» Аршак Корян после разгрома в домашнем матче красноярского «Енисея» (4:0) в рамках четвертого тура первенства ФНЛ назвал главные причины удачного старта «красно-черных» в текущем сезоне.

— Аршак, что происходит с «Химками»? Мы видели результаты подмосковного клуба в прошлом сезоне, а сейчас команду просто не узнать.

— Ничего такого, если честно, просто играем в футбол. Еще в прошлом сезоне к нам пришёл новый тренер — Андрей Талалаев. Костяк команды уже хорошо понимает требования наставника, подстроился под них и показывает то, что от него хотят увидеть представители тренерского штаба.

— Удивлены ли таким стартом сезона? Мало кто мог записывать «Химки» в фавориты перед началом первенства.

— Думаю, что удивляться можете только вы, а я стараюсь усердно работать, чтобы прогрессировать и показывать высокие результаты. У нас все ребята именно так и относятся к своему делу — с полной самоотдачей. Делаем всё, чтобы показывать высокий результат, хотим всех удивлять.

— А в чём секрет, помимо тренера? Атмосфера?

— Думаю, что тут всё в максимальной отдаче. В «Химках» сконцентрированы на победе. Мы поставили все на кон, «all in», если можно так сказать. Нет такого, чтобы кто-то не поддержал порыв, не хотел стремиться к большим результатам.

— После такого рывка руководство не поставило ли задачу вернуться в премьер-лигу в этом сезоне?

— Об этом сейчас не думаем, стараемся все делать поступательно: от игры к игре. Надо добиваться положительного результата в предстоящей встрече, а уже потом думать о следующем матче. Если будем ставить перед собой какие-то громкие задачи и не выполним их... Смысла тут особого не будет.

— Андрей Талалаев гасит какую-то излишнюю радость и уверенность в своих силах? После таких результатов в первых четырех турах может вскружиться голова.

— Тренерский штаб делает свою работу очень хорошо, у нас в команде никто не расслабляется и не думает сбавлять обороты. Мне кажется, что если наставник увидит, что кто-то потерял контроль в плане эмоций, то обязательно «погасит» все подобные проявления, вернёт на землю.

— За счёт чего удалось разобраться с «Енисеем»? У гостей состав смотрится более именитым: Зотов, Харитонов, Савичев, Саркисов...

— Мы очень хорошо разобрали соперника, почти неделю готовились к ним. Очень хороший аналитический обзор был, мы понимали, что и как нам надо делать на поле. Перекрыли кислород всем тем, кому надо было перекрыть и вот результат — три очка.

— Красноярцы хоть в какой-то момент матча потревожили «Химки»? Показалось, что хозяева поля полностью доминировали, и две перекладины просто спасли сибиряков от более неприличного счёта.

— Конечно проблемы могли появиться, вы же чуть раньше перечислили основную ударную силу соперника, тех ребят, кто имеет за плечами большой опыт выступления в премьер-лиге. Если бы мы расслабились, то соперник мог просто перехватить инициативу и начать забивать голы. Хорошо, что мы бились до конца и добились такого хорошего результата.