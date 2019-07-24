Андрей Кобелев, выступавший за «Динамо» ещё в союзном чемпионате, затем и в российском первенстве, а позже (с 2004 по 2010 годы и в сезоне-2015/16) входивший в тренерский штаб «бело-голубых» в качестве ассистента и главного тренера, в эксклюзивном интервью News.ru указал основные болевые точки нынешнего состава столичной команды, а также призвал руководство клуба дать возможность спокойно поработать главному тренеру Дмитрию Хохлову.

«На „чистых мячах“ и я в свои пятьдесят могу сыграть!»

— После двух стартовых туров чемпионата Российской премьер-лиги у «Динамо» — всего одно набранное очко: ничья (1:1) в Туле с «Арсеналом» и домашнее поражение с минимальным счётом от казанского «Рубина». При этом голевые моменты «бело-голубые» создавали в каждой встрече. Каковы ваши впечатления от игры не чужой вам команды?

— Впечатления двоякие. Мне понравился первый тайм матча с «Арсеналом»: команда бежала, прессинговала, хорошо работала с мячом, постоянно вступала в борьбу. То есть был позитив. Во втором тайме туляки перехватили инициативу, а динамовцы прижались к своим воротам. И итоговый ничейный результат, пожалуй, соответствовал игре. А вот второй матч — с «Рубином» — оставил не очень приятное впечатление. Более того, было видно, что те покупки, которые совершило руководство «Динамо», себя не оправдали. И вряд ли оправдают в дальнейшем.

— Поясните, пожалуйста.

— Дело в том, что и в прошлом сезоне «Динамо» достаточно хорошо и надёжно играло в обороне, мало пропускало. Динамовцы редко проигрывали, но часто играли вничью, что говорит о том, что оборона команды работала вполне квалифицированно. А впереди, хотя моменты и создавались, не было игрока или игроков, которые могли бы поставить финальную точку в атаке.

— Вы ведёте к тому, что и нынешним летом львиная доля приобретений у «Динамо» была сделана в линию обороны?

— Да, хотя было бы логично, если бы первые покупки были сделаны в линию нападения. В любой команде должны быть один-два хороших форварда, способных вести игру и реализовывать моменты, причём даже тогда, когда игра у команды может не пойти. Чемпионат у нас сложный, длинный, поэтому команде трудно всегда находиться в хороших физических кондициях. Но то, что мы увидели, с моей точки зрения вообще не поддаётся описанию.

Андрей кобелев (справа) Алексей Филиппов/РИА Новости

— Вы имеете в виду именно трансферную политику клуба?

— Конечно. Давайте пройдёмся по позициям. Справа в защите отпустили Алексея Козлова, приобретя на его место Сергея Паршивлюка. Одному 33 года, другому — 31. Замена шила на мыло? На левом фланге появился Заурбек Плиев, который в прошлом сезоне и половины матчей за грозненский «Ахмат» не провёл, хотя здесь у «Динамо» есть и относительно молодой Григорий Морозов, и опытный Константин Рауш. В опорной зоне, где уже конкурируют между собой тридцатилетние — или около того — Абдул Азиз Тетте, Самба Соу и Артур Юсупов, появляется ещё и Шарль Каборе, которому уже исполнился 31 год. В запасе сидит центральный защитник Иван Ордец — потому что постоянно играют Тони Шуньич и Роман Евгеньев. Я-то понимаю, для чего делаются все эти покупки, но это не идёт на пользу «Динамо». Мы увидели, что те же Паршивлюк и Каборе находятся не в оптимальном физическом состоянии, в матче с «Рубином» была проиграна вся середина поля, хотя почти час динамовцы играли в большинстве. Но на «чистых мячах» и я в свои пятьдесят лет могу сыграть!

«Необходимо покупать форвардов, которые могут сделать результат»

— После поражения от казанцев наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов объяснил нехваткой мастерства неспособность игроков его команды реализовать выход вчетвером против одного защитника, категорически отвергнув предположения об элементарном невезении. Вы с главным тренером согласны — это действительно пробелы в исполнительском мастерстве?

— Абсолютно согласен! Мигел Кардозу, который не смог завершить ту атаку, про которую вы упомянули, при всём к нему уважении — не футболист для решения больших задач. Хотя он в Туле и забил красивый мяч, но это скорее исключение. А так он ничем особым не выделяется на общем сером фоне. Те моменты, которые «Динамо» создало в поединке с «Рубином», необходимо было реализовывать. Это раз. А второе — нужно брать игру на себя. Но у «Динамо» не нашлось лидера, которого не было и в прошлом сезоне. Поэтому игра получилась безликой, и психологии победителей у этой команды нет.

— Нынешним летом из «Динамо» ушли два форварда по имени Евгений: Луценко — в тульский «Арсенал», Марков — в аренду в «Рубин». Обоих трудно назвать нападающими высокого уровня, но при сегодняшней катастрофической ситуации в атаке у «бело-голубых» они всё же могли пригодиться команде Хохлова?

— Знаете, я не сторонник этакой «игры в пятнашки», когда одного возрастного игрока отпускают, а берут примерно такого же. Вот конкретный пример: Луценко отпустили, а взяли Рамиля Шейдаева. Да, он значительно моложе (23 года. — прим. News.ru), но в основном составе самарских «Крыльев Советов» в минувшем сезоне этот нападающий практически не появлялся. А его берут в «Динамо» для решения больших задач — это же смешно! Изначально необходимо было покупать форвардов, которые могут сделать результат. А вместо этого были сделаны какие-то непонятные движения... На сегодняшний день мне представляется сложным купить хорошего нападающего, который пошёл бы в «Динамо». А если и получится сделать такое приобретение, ещё вопрос, в каких кондициях он придёт в команду до закрытия трансферного окна в самом начале сентября. В чемпионате страны к тому времени пройдёт уже шесть-восемь туров, и при неудачных исходах игр можно будет уже попрощаться с мыслями о медалях и путёвках в еврокубки.

Дмитрий Хохлов Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Хохлову нужно дать спокойно поработать минимум восемь-десять туров»

— В матче третьего тура «Динамо» принимает неожиданного лидера РПЛ — «Урал» из Екатеринбурга, и уже пошли разговоры о том, что в случае очередной неудачи Хохлов может быть отправлен в отставку. Но вправе ли так поступать руководство клуба, которое на данный момент не смогло укрепить команду именно в наиболее проблемной атакующей линии? Вы сначала подберите качественных игроков, а затем требуйте результата!

— Если внимательно посмотреть на состав руководства динамовского клуба, то мы там не увидим по-настоящему футбольных людей. И я не могу сказать, какие решения они будут принимать. Считаю, что если команда строится, и есть какие-то приобретения, процесс обновления идёт в любом случае, и более или менее качественные нападающие ещё могут появиться в составе «бело-голубых», то тренеру необходимо давать как минимум восемь-десять игр и наблюдать, как будет складываться ситуация. Будет она улучшаться или начнётся регресс? А по трём матчам, конечно же, сложно судить и делать серьёзные выводы.

— В разговорах о возможной отставке Хохлова называются уже и конкретные кандидатуры ему на замену — в частности, Курбан Бердыев. Насколько это реальный вариант развития событий?

— Я не буду обсуждать моих коллег. Просто хочу сказать, что эти слухи, которые будоражат общественность, возникают не на пустом месте. Особенно когда команда играет не очень хорошо. Но, с другой стороны, эти слухи позитивно не сказываются на команде: футболисты начинают ломать голову, что будет дальше, кто будет с ними работать и так далее. Разумеется, это мешает концентрироваться на играх и полноценной работе на тренировках. Но моя точка зрения такова: Хохлову необходимо дать как минимум восемь-десять туров, дать спокойно поработать, чтобы новички набрали хорошие физические кондиции, а вся команда более или менее сыгралась. И, конечно, очень желательно приобретение одного-двух нападающих, которые будут реализовывать моменты, достаточно регулярно создаваемые динамовцами. Вот только тогда можно будет давать оценку работе главного тренера и делать определённые выводы.

— Ваша позиция понятна, но всё же нельзя не задать такой вопрос: а если вам сейчас предложат возглавить «Динамо», вы согласитесь? Или, может быть, руководство клуба уже связывалось с вами по этой теме?

— На этот вопрос я вообще не буду отвечать! У команды есть главный тренер, и сейчас игрокам и наставнику необходимо просто спокойствие в работе. Ещё раз повторю: когда ситуация вокруг «Динамо» подогревается всяческими слухами, на пользу это точно не идёт. И если руководство клуба что-то понимает в футболе и хочет чего-то достичь, то с его стороны должна быть определённая реакция, высказывания в поддержку команды и лично главного тренера. Если этого нет, как случилось у меня в последний период работы в «Динамо», то, безусловно, могут возникнуть проблемы. Команда, тренерский штаб и руководство клуба должны быть единым целым — тогда будет результат. А сейчас мы наблюдаем тенденцию всю ответственность спихивать на главного тренера. Но за результат должен отвечать весь клуб, а не только наставник команды.