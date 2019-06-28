https://static.news.ru/photo/3fa991e6-9a5a-11e9-bb47-fa163e074e61_1024.jpg Евгений Кафельников Фото: Садовников Дмитрий/soccer.ru/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Самый титулованный российский теннисист, известный болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал переход Дениса Глушакова в грозненский футбольный клуб «Ахмат».

Я что, слежу за новостями? Мне вообще неинтересно. Никак на это не реагирую. Давайте эту тему со мной не будете обсуждать. Мне она неинтересна, — заявил бывший теннисист « Спорт-Экспрессу ».

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт грозненцев с 32-летним хавбеком подписан по схеме «1+1».

В составе «красно-белых» он стал чемпионом России (сезон-2016/17), завоевал Суперкубок России (2017). 19 июня «Спартак» объявил о разрыве соглашения с Глушаковым по обоюдному согласию.

В прошедшем сезоне 32-летний футболист сыграл за московскую команду 18 матчей и забил три гола.

Женская сборная России по футболу была готова принять Глушакова, писал News.ru.