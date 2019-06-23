https://static.news.ru/photo/9920fa98-95a5-11e9-9118-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/FCTorpedoKutaisi1946

Игроки кутаисского футбольного клуба «Торпедо» выступили с антироссийскими лозунгами перед матчем 19-го тура чемпионата Грузии против «Сиони».

Игроки и тренеры команды вышли на матч в чёрных футболках с изображением карты и флага Грузии, а также надписью «Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией». Примечательно, что фраза была написана на английском языке.

Футболисты "Торпедо" Кутаиси вышли на матч чемпионата в майках с надписью «Мы из Грузии, наша страна оккупирована Россией».

Но никакой русофобии в Грузии нет pic.twitter.com/6TcrR1ZvnK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 июня 2019 г.

Встреча, к слову, завершилась со счётом 7:0 в пользу «автозаводцев».

Ранее, как писал News.ru, президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась против оттока российских туристов из страны. По её словам, натянутые отношения между двумя странами существуют давно, однако несмотря на это, в Грузию приехали на отдых 1,5 млн россиян. Однако незадолго до этого, на старте беспорядков в Тбилиси, она назвала РФ врагом и оккупантом, и эти слова не остались незамеченными.