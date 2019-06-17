Фото: фк-енисей.рф

Александр Алексеев стал новым главным тренером футбольного клуба «Енисей».

Также в штаб 54-летнего специалиста войдут Артём Баранов — бывший нападающий красноярского «Металлурга», и Виталий Пьянченко, выступавший в качестве голкипера за «Динамо-Машиностроитель».

Начиная с 2004 года Алексеев был тренером молодёжной команды красноярского клуба.

В прошедшем сезоне «Енисей» вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 20 очков.

Генеральный директор санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что команда полностью сформировала вратарскую бригаду на новый сезон, писал News.ru.