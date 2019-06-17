Фото: фк-енисей.рф

Футболисты мадридского «Реала» Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Даниель Себальос и Иско выразили желание остаться в команде.

Как сообщает Sport.es, они готовы и дальше находиться в «королевском клубе», вне зависимости от попадания в стартовый состав. Сообщается, что если клуб не урегулирует конфликт, то они будут оштрафованы и...