Александр Алексеев стал новым главным тренером футбольного клуба «Енисей».
Также в штаб 54-летнего специалиста войдут Артём Баранов — бывший нападающий красноярского «Металлурга», и Виталий Пьянченко, выступавший в качестве голкипера за «Динамо-Машиностроитель».
Александр Алексеев — главный тренер "Енисея". В тренерский штаб войдут красноярцы.— ФК «Енисей» (@FCEnisey)
https://t.co/CjcvnrvOpK pic.twitter.com/TNlBUABGX6 17 июня 2019 г.
Начиная с 2004 года Алексеев был тренером молодёжной команды красноярского клуба.
В прошедшем сезоне «Енисей» вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 20 очков.
Генеральный директор санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что команда полностью сформировала вратарскую бригаду на новый сезон, писал News.ru.