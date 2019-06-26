Что касается внедрения системы VAR в российском чемпионате, этот вопрос на исполкоме не обсуждался. Система рефери может быть введена уже с первых туров нового сезона, но на данный момент ведётся работа по заключению договора с подрядчиком, который мог бы обеспечить техническую сторону вопроса. Выбор будет сделан между двумя компаниями — «Ростелеком» и «Матч ТВ», — передаёт слова Дюкова корреспондент News.ru.