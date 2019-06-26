Начиная с сезона-2020/21 каждый клуб российского элитного дивизиона сможет вносить в заявку на чемпионат и Кубок страны не более восьми игроков из-за рубежа и 17 россиян. News.ru вспоминает, каким был лимит на легионеров в РПЛ раньше, и размышляет, как новые ограничения могут повлиять на наш футбол.

«7+4», «6+5»... Теперь — «8+17»

Первые ограничения на «варягов» в российской премьер-лиге начали действовать в 2005 году, когда на поле в каждом матче в составе одной команды могли находиться пять иностранных игроков. При этом футболисты, сыгравшие минимум десять матчей за свои национальные сборные, легионерами не считались. Именно эта лазейка в регламенте позволила тогдашнему главному тренеру московского «Динамо» бразильцу Иво Вортманну установить абсолютный рекорд, выпустив на поле в одной из игр сразу 11 игроков без российских паспортов.

РФС отреагировал достаточно оперативно: в декабре того же года было принято решение, что легионеров на поле в составе каждой команды не должно быть больше семи. Так с сезона-2006 лимит стал выражаться формулой «7+4».

Ещё через три года ограничения на иностранцев в премьер-лиге ужесточили: теперь их могло быть на поле в каждом матче не более шести. Новый лимит продержался три года — до июля 2012-го: перед стартом первого чемпионата по системе «осень — весна» премьер-лига снова вернулась к схеме с семью легионерами.

Летом 2015 года руководители ведущих клубов РПЛ пытались продавить новую формулу лимита — «10+15», которая позволяла бы иметь в заявке на сезон десять иностранцев и в любой момент выпускать всех их на поле, оставляя в составе лишь одно вакантное место для россиянина. Однако руководство РФС в преддверии домашнего чемпионата мира напротив вернуло схему «6+5», объясняя это непопулярное решение необходимостью обеспечить тренерскому штабу сборной России достойный выбор кандидатов.

Когда на смену Виталию Мутко во главе Российского футбольного союза (РФС) минувшей зимой приходил Александр Дюков, уже на 90 процентов было ясно, что лимит на легионеров в российском футболе перейдёт на схему «8+17». Предварительно оговорили и сроки этого перехода — с сезона-2020/21. И вот нынешний исполком РФС официально закрепил оба решения.

Думаю, революцией новый лимит назвать нельзя — скорее, это эволюция. Знаю, что есть много сторонников того, чтобы вообще убрать лимит на легионеров, поскольку его наличие снижает конкуренцию среди российских футболистов. В какой-то степени это верно, но верно и то, что двигаться в любом направлении нужно потихоньку, шаг за шагом. Другое дело, что это «потихоньку» у нас уже затянулось. Многие российские клубы уже создали собственные школы, которые регулярно готовят достаточно качественных футболистов. И им уже пора выдерживать реальную конкуренцию. Поэтому лимит нужно постоянно смягчать — вплоть до полной отмены. Гаджи Гаджиев заслуженный тренер России

«Новый формат лимита — прогрессивное решение»

Действительно, новый формат лимита на легионеров радикально ситуацию не меняет. Если раньше на поле в составе одной команды могло находиться шесть иностранных игроков, то через год их будет восемь. Разница, согласитесь, не самая великая. Россиян, соответственно, станет не пятеро, а трое. Намного важнее два нюанса.

Во-первых, теперь легионеров для РПЛ будут отбирать тщательнее: ведь ранее их количество в заявке на сезон было не ограничено, а теперь вакансий для иноземцев лишь восемь. И во-вторых, важно, чтобы наряду с новым лимитом в регламенте соревнований было оговорено обязательное наличие в составе на каждый матч одного-двух молодых игроков (например, до 21 гола) с российским паспортом, и для этих молодых футболистов действовал так называемый потолок первой зарплаты — чтобы с младых ногтей не развращать подрастающее футбольное поколение баснословными гонорарами.

Считаю принятый на заседании Исполкома новый лимит прогрессивным решением. Он даст возможность развиваться нашим молодым футболистам, которые будут конкурировать с качественными легионерами на каждой позиции. Мы тщательно прорабатывали этот вопрос в тесном контакте с РФС. И сейчас члены исполкома проголосовали за новый формат лимита единогласно. Павел Колобков министр спорта РФ

Настоящее обсуждение вопроса о лимите состоялось раньше, в частности, на заседаниях РПЛ. И фактически решение было принято уже тогда, несколько недель назад. А сегодня это решение лишь утвердили юридически. Что касается возвращения к формулам «6+5» или «7+4», нужно руководствоваться принципом «никогда не говори никогда». Но надеюсь, что этого не произойдёт. На мой взгляд, новый формат «8+17» — это шаг вперёд для нашего футбола. В то же время данный вопрос не считаю ключевым. Куда важнее для российского футбола развитие детско-юношеского футбола. А лимит может и должен стать лишь инструментом для решения более глобальных проблем. Александр Дюков президент РФС

Ждём в РПЛ клубы из ближнего зарубежья. И VAR с начала сезона

Глава РФС также напомнил, что программа развития российского футбола рассчитана на период до 2030 года, соответственно и новый формат лимита на легионеров может действовать на протяжении всего указанного периода.

Само по себе ограничение количества легионеров в заявке — уже хороший инструмент для отбора более качественных иностранных футболистов руководителями российских клубов. Понятно, что лучше было бы указать ряд критериев, которые могли бы помочь нашим клубам в этом отборе, но на данный момент это сопряжено с серьёзными трудностями и не всегда делает прозрачным процесс отбора легионеров, — сказал президент РФС Дюков.

Также на заседании исполкома косвенно был затронут вопрос о возможном расширении премьер-лиги, но до конкретики здесь пока не дошло. Главная мысль, высказанная представителями клубов на Исполкоме, — количество матчей в сезоне должно быть увеличено. А это может быть достигнуто разными способами, в том числе и не обязательно путём расширения РПЛ. Хотя глава РФС допустил, что расширение премьер-лиги возможно уже начиная с сезона-2020/21.

Спонтанно здесь решения, по крайней мере, пока я президент РФС, приниматься не будут. Я заинтересован в том, чтобы матчей в сезоне у каждого клуба должно быть больше, равно как должно быть больше и матчей с соперниками высокого уровня, — отметил Дюков.

При этом расширение РПЛ, по словам президента РФС, возможно не только за счёт клубов низшего российского дивизиона (ФНЛ), но и путём приглашения в наш чемпионат команд из бывших союзных республик, например, Казахстана или Белоруссии.

Что касается внедрения системы VAR в российском чемпионате, этот вопрос на исполкоме не обсуждался. Дюков отметил, что система видеопомощи рефери может быть введена уже с первых туров нового сезона, но на данный момент ведётся работа по заключению договора с подрядчиком, который мог бы обеспечить техническую сторону вопроса. Выбор будет сделан между двумя компаниями — «Ростелеком» и «Матч ТВ».

Отвечая на вопрос о судьбе FanID в российском футболе, руководитель РФС подчеркнул, что есть решение правительства по данному вопросу, и в новом сезоне планируется постепенно опробовать «Паспорт болельщика» на некоторых матчах Кубка России. При этом Дюков отметил, что РФС постарается сделать всё, чтобы использование FanID было максимально удобным для любителей спорта и не отпугнуло их от посещения футбольных матчей.

Также Дюков прокомментировал ситуацию с грузинскими футболистами, выразившими политический протест против России.