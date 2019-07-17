Советский и российский тренер Анатолий Бышовец в интервью News.ru рассказал, следовало ли засчитывать гол в ворота «Сочи» в матче со «Спартаком», что происходит с ЦСКА и почему «Краснодар» начал чемпионат «за упокой».

Календарь «Сочи» и «Тамбова» — путь наибольшего сопротивления

— 13 июля московский «Спартак» принимал дебютанта Российской премьер-лиги футбольный клуб «Сочи». До сих идут споры — был ли пенальти в ситуации с Николаем Рассказовым, справедливо ли было засчитывать гол, если защитник «красно-белых» Самюэль Жиго держал соперника за голову? Рассудите.

— Прежде я хочу сказать добрые слова о «Сочи», о тренере Александре Точилине, который в критической ситуации за четыре дня сумел совместить чисто теоретические и практические возможности футболистов и выстроил организацию игры, нивелировал недостаток взаимодействия и взаимопонимания. «Сочи» смотрелся достаточно хорошо, конкурентно и достойно. Не заслуживал поражения.

Что касается судейства, я бы сказал, здесь даже не двойные стандарты. И пенальти, и забитый гол, и, может быть, самый откровенный момент, когда Эльмир Набиуллин (защитник «Сочи». — News.ru) получает мяч, на нём идёт открытый, видимый фол, а игрок «Спартака» держит его за футболку, и реакции судейства нет — всё это однозначно ошибки арбитров. И я согласен с Точилиным по оценке этих моментов.

— Помешает ли календарь адаптироваться «Сочи» в элитном дивизионе? Всё-таки первые игры с лидерами премьер-лиги...

— Обидно, когда сегодняшний календарь, что у «Сочи», что у «Тамбова» — это путь наибольшего сопротивления — выезды к соперникам, которые, вы правильно отметили, являются лидерами в российском футболе. Для обеих команд это будет большим испытанием. Они только вошли в премьер-лигу. И, естественно, для игроков, тренеров должен сейчас происходить процесс адаптации, который связан непосредственно с требованиями, которые предъявляют к футболистам. Я думаю, для «Сочи» в меньшей степени предстоят какие-то большие проблемы. Точилину удастся объединить парней. Трудно было совместить ребят по физической подготовке, многие пришли в команду в разной степени подготовленности, но мы увидели, как уже в первой официальной игре футболисты «Сочи» взаимодействовали друг с другом. Я хочу пожелать «Сочи» и персонально Точилину добиться результата, который бы привлёк болельщиков на стадион качеством игры.

Анатолий Бышовец Alexander Kariagin/Global Look Press

— На заседании Российского футбольного союза (РФС) 16 июля приняли решение наказать Владимира Москалёва, который как раз был главным арбитром матча, на неопределённое время из-за ошибок. Это правильно?

— Я думаю, надо судить не Москалёва, а тех, кто его назначил.

Главное — психология, которая выше математики

— Что помешало победить ЦСКА в Самаре?

— В ЦСКА мы видим молодых ребят, которые возмужали, их игра отвечает требованиям не только клубов, но и сборной. Но надо учитывать их возрастные особенности: реакция на нагрузки, реакция на оценку проведённого матча. Главное — психология, которая выше математики. Это надо учитывать при переходе из молодёжных команд в основной состав. Здесь ментально надо перестроить игроков. И главная задача Виктора Гончаренко (главный тренер ЦСКА. — News.ru), я не сомневаюсь в его квалификации, — доверять и вселить это доверие и уверенность команде.

— Разве команда сомневается в доверии Гончаренко?

— Я думаю, что эмоциональность и целеустремлённость не всегда удаётся подкрепить опытом главного тренера. К смене поколений очень пренебрежительно относилось руководство команды на протяжении многих лет. Это проблема клуба.

— Почему?

— Инерция. До последнего играли Сергей Игнашевич, братья Березуцкие, хотя была возможность постепенно вводить игроков и быть готовым к тому, что может быть определённая проблема в обороне, которая сегодня очень сказывается. Сейчас мы видим, что ушёл надёжный защитник Родриго Бекао и равноценной замены нет.

— Неужели летнее трансферное окно «армейцам» не помогло?

— Я не думаю, что в селекции ЦСКА ошибся, просто необходимо время. Но надо понимать, что время — это учение для умных.

— Правильную ли политику продолжает строить Гончаренко, стараясь омолодить команду?

— Я думаю, что желание омолодить команду — не политика Гончаренко, а скорее вынужденная мера. У ЦСКА всё-таки по подготовке игроков и резерва система работает достаточно хорошо.

— А «Краснодар»? В чём подопечные Мурада Мусаева допустили ошибку, пропустив от грозненского «Ахмата»?

Мурад Мусаев Сергей Булкин/News.ru

— К возможностям «Ахмата» надо было быть готовым. Проблема «Краснодара» сегодня — проблема равноценности: есть стиль игры, есть качество игры, но в то же время равноценной замены и конкурентной среды в какой-то степени не хватает. Если на предсезонном турнире этого было достаточно, то играя с «Ахматом» и понимая, что грозненцы играют дома для зрителей, для болельщиков, «Краснодар» был немного в тени. Грозненцы продемонстрировали самоотдачу, что привело к результату.

— Вы же не списываете со счетов «Краснодар»?

— Ни в коем случае. «Краснодар» находится на правильном пути. Это единственный клуб, единственная команда, которая отличается в главной концепции подготовки и ориентировании игроков. Мы уже видим целую группу молодых футболистов, вышедших из школы «Краснодара» — это очень здорово, правильно и мудро со стороны руководства. А с другой стороны, это и стиль команды, который привлекает зрителя. Не случайно стадион в Краснодаре всегда практически заполнен.

У нас очень много оценщиков и мало ценителей

— Только два противостояния в первом туре закончились полюбовно: «Арсенал» — «Динамо» и «Локомотив» — «Рубин». Что скажете об игре «Локомотива»?

— В «Локомотиве» есть хорошая группа молодёжи, которая возмужала и сегодня задаёт тон: это братья Миранчуки, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов. И это всё подкреплено опытом. Это те счастливые случайности, когда опытные игроки ещё в состоянии и могут забивать, а молодёжь придаёт эмоциональность и целеустремлённость.

— По ходу матча на Южном секторе стадиона в Черкизово наблюдалось не самое приятное отношение к бывшему полузащитнику «Локо» Хвиче Кварацхелии. Скоро ли болельщики «железнодорожников» успокоятся по поводу перехода «надежды» Юрия Сёмина в состав казанцев?

— Хорошо, давайте мы будем говорить так: когда обвиняют игроков, что у них большие зарплаты и они их не оправдывают, виноват в этом игрок или те, кто предлагает такой контракт? Если футболист покидает команду, это проблемы не Кварацхелии, который ушёл, — это проблема «Локомотива», проблема тренера. Игрок, который уходит из клуба, играющего в Лиге чемпионов. У нас очень много оценщиков и мало ценителей, которые могут определить ценность игрока, а не его цену. Я разговаривал с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе и говорил о том, что у Кварацхелии хорошие перспективы, — он это понимал и понимает сам. Но случилось то, что случилось. Болельщики должны это принять спокойно.

— «Арсенал» начал с ничьи, сыграв с «Динамо» дома со счётом 1:1. Что можно сказать по игре туляков? Готовы ли они к Лиге Европы?

— Игорь Черевченко (главный тренер «Арсенала». — News.ru) столкнулся с проблемой, которая началась в прошлом сезоне: в команде было много арендованных игроков, и сейчас он компенсирует уход лидеров, в том числе и полузащитника Зелимхана Бакаева, который вернулся в «Спартак». Проблема в атаке. Но прошлогодний опыт говорит, что сохранилось главное — в команде очень здоровая обстановка, атмосфера носит профессиональный, рабочий характер. Я думаю, что не будет больших проблем, «Арсенал» сумеет усилить отдельные позиции к Лиге Европы. Тогда можно будет говорить о том, что команда будет достаточно уверенно играть в первенстве чемпионата России. Успех же в Лиге Европы, к сожалению, во многом будет зависеть от соперника.

— А что с «Динамо»? Видны ли улучшения в команде?

— У «Динамо» сейчас очень благоприятная атмосфера: нет противостояния руководства клуба с главным тренером. Есть определённые укрепления: в отдельных линиях появляются лидеры, приход полузащитника Шарля Каборе усилит игру в средней линии. Есть надёжность и креативность. Дмитрию Хохлову (главный тренер «Динамо». — News.ru) в прошлом сезоне было очень сложно держать футболистов в тонусе, но ему удалось их объединить. В какой-то степени они играли не только за клуб, но и за главного тренера.