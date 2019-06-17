Известный в прошлом футболист, нападающий сборной России, выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за ряд клубов Голландии, Бельгии и Германии, решил баллотироваться в Московскую городскую думу. В интервью News.ru Дмитрий Булыкин рассказал, как он будет реагировать на возможное негативное отношение к себе со стороны избирателей, обещал в ближайшее время раскрыть имена других знаменитых персон, чьей поддержкой он заручился, а также признался, что не собирается прекращать деятельность в качестве советника президента «Локомотива».

— Дмитрий, вы уже рассказали в многочисленных интервью, что обсуждали идею выдвижения своей кандидатуры в Мосгордуму с друзьями. Среди них были известные персоны — спортсмены или политики?

— Конечно, это были люди как из мира спорта, так и из политической среды. А также просто обычные люди, жители моего округа. Называть какие-то конкретные имена пока не хотел бы.

— Лично знаю многих людей, которые негативно относятся к бывшим спортсменам — не только футболистам, — которые идут в политику. Готовы столкнуться с таким, можно сказать, враждебным отношением к себе? И что могли бы сказать в ответ?

— У нас в стране вообще очень много негативного настроения по отношению к чему бы то ни было. Для этого я иду на выборы в Мосгордуму, чтобы менять эту ситуацию, постараться сделать людей счастливыми.

— Вы собираетесь баллотироваться по избирательному округу № 43, который охватывает элитные районы столицы и считается «гнездом интеллигенции». Не считаете, что это создаст для вас дополнительные трудности в избирательной кампании?

— Пока не пройдёшь все этапы этой кампании, ничего не поймёшь. Я в этом районе живу около десяти лет, участвую в развитии спорта в Хамовниках, на стадионе «Красная Пресня» и в его окрестностях. Всё мне здесь знакомо, мне помогают друзья и знакомые — походим, поспрашиваем у людей, после чего буду знать их проблемы и пожелания в мой адрес.

Дмитрий Булыкин Александр Авилов/АГН «Москва»

— Избирательная кампания — это всегда серьёзные финансовые расходы. Наверняка в этом плане рассчитываете на чью-то поддержку?

— Всё будет, если для начала соберу необходимое количество подписей. Первоначальная задача — собрать порядка пяти тысяч подписей жителей района в поддержку своей кандидатуры. Тогда меня смогут зарегистрировать официально в качестве кандидата и можно будет вести речь о финансовых вопросах.

— Вы уже заручились поддержкой известных политиков или коллег-спортсменов, уже сделавших политическую карьеру?

— Да, есть поддержка со стороны многих известных людей. Пока не буду её выставлять напоказ, но обещаю, что о некоторых из этих людей в ближайшее время сообщу в соцсетях.

— В качестве одной из своих главных задач в качестве депутата вы обозначаете развитие массового и детского спорта, доступности занятий им во дворах. Поможет ли вам в этом богатый зарубежный опыт — ведь в своё время вы поиграли в голландских и немецких клубах, знаете, как там обстоят дела с массовым спортом? Возможно ли перенести этот опыт на российскую почву?

— Честно говоря, пока ещё об этом не думал. Но, безусловно, это важная тема.

— Пока вы выдвигаетесь в Мосгордуму. В дальнейшем есть планы выйти на более высокий политический уровень, став депутатом Государственной думы? А может быть, вас привлекают должности, например, министра спорта РФ или президента Олимпийского комитета России?

— На данный момент стоит задача пройти в городскую думу. А дальше посмотрим, как всё будет складываться.

— После завершения карьеры действующего футболиста вы регулярно появлялись на телевидении в качестве футбольного эксперта, а также выполняли функции советника президента ФК «Локомотив». Что будет с этими направлениями вашей деятельности, если вас изберут в Мосгордуму?

— Всё это пока продолжается и остаётся со мной.