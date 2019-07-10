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Спортивный директор футбольного клуба «Енисей» Денис Петровский назвал ложью слова бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева о просьбах по селекции.

Это ложь. С момента выхода в РПЛ вся селекция строилась исключительно под тренера. Причём как по расторжению тех игроков, которых лично он не видел в дальнейшем в команде, так и...