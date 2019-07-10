Футбольный клуб «Барселона» не может оформить сделку с мадридским «Атлетико» по переходу нападающего Антуана Гризманна.
Каталонцы планировали представить форварда на «Камп Ноу» уже 12 июля, но руководство не может осуществить платеж в €120 млн. Проблема заключается в договоре с банками, которые должны были стать гарантом операции, сообщает AS.
Ранее клуб пытался согласовать рассрочку платежа, но «Атлетико» не принял предложение.
Из-за неразрешённой ситуации сотрудникам каталонской «Барселоны» задержали выплаты июньской зарплаты на три дня.
Футбольный клуб «Атлетико» возбудил дисциплинарное дело в отношении нападающего Антуана Гризманна, писал News.ru.