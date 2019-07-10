Антуан Гризманн Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Футбольный клуб «Барселона» не может оформить сделку с мадридским «Атлетико» по переходу нападающего Антуана Гризманна.

Каталонцы планировали представить форварда на «Камп Ноу» уже 12 июля, но руководство не может осуществить платеж в €120 млн. Проблема заключается в договоре с банками, которые должны были стать гарантом операции, сообщает AS.

Ранее клуб пытался согласовать рассрочку платежа, но «Атлетико» не принял предложение.

Из-за неразрешённой ситуации сотрудникам каталонской «Барселоны» задержали выплаты июньской зарплаты на три дня.

Футбольный клуб «Атлетико» возбудил дисциплинарное дело в отношении нападающего Антуана Гризманна, писал News.ru.

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