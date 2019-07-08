https://static.news.ru/photo/959c5a66-a176-11e9-bd94-fa163e074e61_1024.jpg Антуан Гризманн Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Футбольный клуб «Атлетико» возбудил дисциплинарное дело в отношении нападающего Антуана Гризманна.

Форвард не явился в первый день предсезонного сбора. В ответ на это команда оштрафует игрока на €200 тысяч, сообщает ESPN.

В прошедшем сезоне Гризманн в составе мадридского «Атлетико» сыграл 37 матчей и забил 15 голов.

Мадридский «Атлетико» решил устроить небольшие трудности «Барселоне» по оформлению трансфера нападающего Антуана Гризманна. «Матрасники» не стали идти на поводу у каталонцев, объявив войну форварду, ранее писал News.ru.