https://static.news.ru/photo/590f5526-b91d-11e9-9a92-fa163e074e61_660.jpgФёдор ЧаловФото: Сергей Булкин/News.ru
Агент нападающего футбольного клуба ЦСКА Фёдора Чалова Шандор Варга прокомментировал информацию о предложении английского «Кристал Пэлас» приобрести игрока за €20 млн.
Пока не буду комментировать это. Давайте подождем пару дней. Я встречался с представителями клуба, понял их позицию. Они могут отказаться от предложения и в 50, и от даже 100 миллионов, — приводит слова Варги Sport24.ru.
21-летний форвард является воспитанником ЦСКА. В составе «армейского» клуба он провёл 65 матчей, отличившись 27 голами. По итогам сезона 2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).
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