Фёдор Чалов Фёдор Чалов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Агент нападающего футбольного клуба ЦСКА Фёдора Чалова Шандор Варга прокомментировал информацию о предложении английского «Кристал Пэлас» приобрести игрока за €20 млн.

Пока не буду комментировать это. Давайте подождем пару дней. Я встречался с представителями клуба, понял их позицию. Они могут отказаться от предложения и в 50, и от даже 100 миллионов, — приводит слова Варги Sport24.ru.

21-летний форвард является воспитанником ЦСКА. В составе «армейского» клуба он провёл 65 матчей, отличившись 27 голами. По итогам сезона 2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбольный клуб «Монако», выступающий в чемпионате Франции, не намерен продавать полузащитника сборной России Александра Головина, ранее писал News.ru.

News.ru в соцсетях