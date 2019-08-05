https://static.news.ru/photo/7445c2e6-b777-11e9-bae0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Футбольный клуб «Монако», выступающий в чемпионате Франции, не намерен продавать полузащитника сборной России Александра Головина.

Мы не планируем продавать Головина. Он большой молодец, — заявил ТАСС вице-президент клуба Олег Петров.

Функционер добавил, что игрок сборной России выкладывается по полной и играет отлично. Говоря о задачах клуба, Петров отметил, что «Монако» должен выйти в Лигу чемпионов.

В составе монегасков в сезоне-2018/19 Головин провёл 35 матчей во всех турнирах, отметился четырьмя передачами и забил четыре гола. Полузащитник перешёл в «Монако» из ЦСКА в прошлом сезоне за €30 млн и подписал контракт на пять лет.

Ранее сам Головин заявил, что не собирается покидать расположение команды, писал News.ru.