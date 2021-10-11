Журова спрогнозировала победу сборной России над Словенией

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru спрогнозировала победу сборной России по футболу в предстоящем матче отбора к чемпионату мира 2022 года над командой Словении.
Сейчас нет проходных матчей. Нужно настраиваться на каждого соперника очень серьёзно. Словению должны обыграть со счётом 2:1, — сказала Журова.
Сборная России обыграла команду Словакии со счётом 1:0. Следующий матч отбора к ЧМ-2022 состоится 11 октября. Подопечным Карпина предстоит сыграть против Словении.
Ранее Журова отреагировала на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что он виноват в плохой игре национальной команды в матче против Словакии. По её словам, тренер должен иногда ругать футболистов.