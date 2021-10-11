Журова спрогнозировала победу сборной России над Словенией

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru отреагировала на слова главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина о том, что он виноват в плохой игре национальной команды в матче против Словакии.

Тренер должен ругать футболистов. У нас принято хвалить спортсменов только за какие-то феноменальные вещи. Когда это рядовой результат, лучше поругать. Чтобы не расслаблялись. У нас бывает, можем выигрывать, проходим отборочные,...