Жозе Моуринью уволен из «Тоттенхэма»

https://static.news.ru/photo/1abdb1e0-a0f8-11eb-b992-96000091f725_660.jpg Фото: David Klein via www.imago-images/GLOBAL LOOK PRESS

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью покидает свой пост. Клуб официально объявил о его отставке.

Жозе и его тренерский штаб прошли с нами самые сложные времена. Жозе настоящий профессионал, который продемонстрировал невероятную работу во время пандемии. Мне очень понравилось работать с ним, и я сожалею, что всё сложилось не так, как мы оба предполагали. Ему всегда рады здесь, я благодарю его и тренерский штаб за их вклад, — сказал президент «шпор» Даньель Леви.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» осенью 2019 года, он сменил Маурисио Почеттино. Португальский специалист вывел команду в Лигу Европы, однако в 1/8 финала лондонцы уступили загребскому «Динамо». В текущем сезоне «шпоры» выиграли лишь один матч из последних пяти, занимая седьмое место в турнирной таблице АПЛ за шесть туров до окончания сезона.

Кто возглавит команду, пока не сообщается. Отмечается, что ближайшую тренировку проведёт бывший игрок «Тоттенхэма», а ныне специалист клубной академии 29-летний Райан Мейсон.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб московского ЦСКА покинул экс-защитник команды Василий Березуцкий, он продолжит работу с экс-наставником команды Виктором Гончаренко в тренерском штабе «Краснодара». Ветеран «красно-синих» Валерий Масалитин назвал уход Березуцкого пощёчиной «армейцам» от Гончаренко.