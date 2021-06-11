Жителям Львова бесплатно наливали пиво за поражение сборной России

https://static.news.ru/photo/25588f78-cc43-11eb-a50f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любителям футбола, пришедшим посмотреть матч Россия — Бельгия в рамках Евро-2020 на Lviv Fan Festival, бесплатно наливали пиво за поражение отечественных спортсменов. Видео с празднованием украинцев фиаско национальной команды РФ в Петербурге опубликовано в TikTok. Об этом пишет РИА Новости.

Матч состоялся 12 июня на стадионе в Санкт-Петербурге. Для россиян игра закончилась разгромным поражением со счётом 0:3. Дубль по ходу встречи оформил Ромелу Лукаку.

На обнародованных кадрах с Lviv Fan Festival видно, как местные болельщики празднуют победу бельгийцев. Как сказали организаторы фестиваля, посетителям мероприятия наливали по 100 бокалов пива за каждый гол, забитый в ворота российской сборной, которые защищал голкипер Антон Шунин.

Эта акция, как выяснилось, была на Украине не единственной. Так, один из сервисов такси в Киеве обещал жителям столицы по 50 гривен на счёт, если Россия проиграет Бельгии.

Ранее стало известно, что бывшего теннисиста Евгения Кафельникова разочаровала игра сборной России по футболу в первом матче группового этапа чемпионата Европы против команды Бельгии. Он назвал разгромное поражение «позорищем».

Кроме того, первую игру сборной на Евро в разговоре с журналистами прокомментировал депутат Государственной думы Игорь Лебедев. По его словам, никто в РФ не испытывал иллюзий перед встречей национальной команды с лучшим коллективом по версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).