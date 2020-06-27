Жена Карпина рассказала, каким футболистам симпатизирует

https://static.news.ru/photo/57e76ad8-b9eb-11ea-b0cd-fa163e074e61_660.jpg Дарья и Валерий Карпины Фото: dasha.karpina/instagram.com

Дарья Карпина, жена главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина, рассказала, кто из футболистов нравится ей больше всего.

Она отметила, что в 2006 году на чемпионате мира болела за Францию из-за Зидана.

Потом стала симпатизировать сборной Германии, нравились Баллак, Клозе. Ну и Месси, куда уж без него. Но это всё по-футбольному. А внешне только Карпин. И Касильяс, — приводит слова Карпиной «Спорт-Экспресс».

Ранее NEWS.ru писал, что футболисты «Ростова» нанесли поражение на своём поле тульскому «Арсеналу» в рамках 24-го тура чемпионата России. Игра закончилась со счётом 2:1.