https://static.news.ru/photo/c717f994-2036-11ea-8798-fa163e074e61_660.jpg Роман Зозуля Фото: Mateo Villalba/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал своего соотечественника, футболиста Романа Зозулю, выступающего за испанский клуб «Альбасете». Ранее в ходе матча второй лиги Испании фанаты «Райо Вальекано» освистали украинца и назвали его нацистом.

Роман Зозуля <...> тебя поддерживает вся Украина. Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашей армии, — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Матч «Райо Вальекано» — «Альбасете» был остановлен арбитром после первого тайма из-за поведения фанатов хозяев. Как передавал NEWS.ru, вице-президент «Альбасете» Виктор Варела отметил, что украинец был настолько огорчен скандированием болельщиков в свой адрес, что после матча расплакался в раздевалке.

Зозуля неоднократно выказывал поддержку украинским военным, принимавшим участие в конфликте в Донбассе. В 2015 году во время паузы в карьере, вызванной травмой, он организовал благотворительный фонд «Народная армия».