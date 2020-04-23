«Ювентус» и его Роналду серьёзно упали в цене

https://static.news.ru/photo/2a300fe6-8845-11ea-978f-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Lm/Claudio Benedetto/Ipa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Общая трансферная стоимость всех футбольных клубов Серии А в апреле 2020 года составляет €4,48 млрд. Это на 14,1% меньше, чем было летом прошлого года (€5,21 млрд).

Все 511 игроков лиги стоят €8,76 млн, сообщает РБК. Агентство отмечает, что состав «Ювентуса» остаётся самым дорогим в Серии А, но его цена снизилась с €864 млн до €614,7 млн.

Самым дорогим футболистом лиги остался полузащитник «Ювентуса» аргентинец Пауло Дибала. Его цена с марта 2020 года упала с €90 млн до €72 млн. Звезда мирового футбола из «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду в рейтинге самых дорогих игроков на седьмой позиции. Летом прошлого года его оценивали в €90 млн, ныне — только в €60 млн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвид Бекхэм сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. По его словам, Роналду немного не дотягивает до Лионеля, но они оба превосходят всех по своему уровню.