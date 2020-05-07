«Ювентус» готов купить полузащитника «Челси» за €40 миллионов

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Футбольный клуб «Ювентус» хочет приобрести полузащитника английского «Челси» Жоржиньо.

Как сообщает The National, руководство туринского коллектива готово предложить за трансфер 28-летнего хавбека €40 миллионов. Уточняется, что в переходе футболиста заинтересован главный тренер «бьянконери» Маурицио Сарри. Именно под его руководством итальянский спортсмен выступал за «Наполи» и «Челси».

Соглашение Жоржиньо с лондонцами рассчитано до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне, который приостановлен из-за пандемии инфекции коронавируса, в 37 матчах хавбек забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор заявил, что руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) обсуждает вариант сокращения времени матчей после возобновления нынешнего сезона.