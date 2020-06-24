Юрист рассказал, как поднятие налогов повлияет на футболистов и клубы

https://static.news.ru/photo/a9f7fbb2-b630-11ea-a635-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, как поднятие налогов может отразиться на футболистах и клубах.

Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо понять все нюансы, будет ли учитываться только оклад или общая совокупная заработная плата, включая премиальные.

Большинство футболистов РПЛ называют на переговорах чистую зарплату. Поэтому, скорее всего, эти 2% будут просто переложены на работодателя. Футболист придёт и скажет сумму, которая нужна ему чистыми деньгами. Особенно иностранцы. Получается, что бремя налогов ляжет на клубы, — цитирует Прокопца «Чемпионат».

Ранее президент России Владимир Путин в рамках видеообращения к гражданам страны сообщил о повышении подоходного налога для физических лиц, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год. Ставка НДФЛ для указанной категории россиян поднимется до 15% с 13% после 1 января 2021 года.

NEWS.ru писал, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал изменение шкалы НДФЛ. Он призвал спортсменов потерпеть и затянуть пояса, так как именно их затронет инициатива российских властей.