Тренер «Пари НН» Юран поддержал идею вернуть пиво на стадионы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо разрешить продажу на стадионах слабоалкогольных напитков, таких как пиво, заявил главный тренер «Пари НН» Сергей Юран. В беседе с НСН он поддержал предложение депутатов и подчеркнул, что для клубов это станет дополнительным способом заработать денег и финансово укрепить команду. Кроме того, по его мнению, болельщики имеют право отдохнуть после работы.

Для клубов это лишний заработок, возможность сделать команду финансово более крепкой. <...> У нас почему-то из крайности в крайность. Если речь идет о пиве или другом легком напитке, то почему болельщик не может посидеть, расслабиться после работы? — высказался тренер.

По его словам, отсутствие пива на стадионах никак не влияет на наличие пьяных болельщиков. В первую очередь запрет ограничивает тех, кто просто хотел бы расслабиться за просмотром футбола. Юран уверен, что при желании можно «прийти на игру уже поддатым». Он отметил, что именно из-за таких фанатов и были введены запреты и Fan ID.

В итоге страдает обычный болельщик. Существуют болельщики в кавычках, из-за которых и запрещают пиво, вводят Fan ID. <...> Вернется пиво — болельщик сможет немножко расслабиться. От него же нет «задурманивания», как от водки или бормотухи, — заключил тренер.

Государственная Дума ранее одобрила снятие запрета на продажу пива на стадионах. Депутаты рекомендовали ускорить внесение поправок. Ограничения были введены из-за многочисленных случаев нарушения порядка на стадионах.