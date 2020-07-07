«Я абсолютно шокирован»: тренер ФК «Спартак» о матче против «Локомотива»

https://static.news.ru/photo/27726222-c157-11ea-8c12-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско назвал судейство в матче 27-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива» предвзятым. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Я абсолютно шокирован матчем, уважаю работу судей, понимаю, что она непростая. Но я также хочу, чтобы они уважали и нашу работу. То, что произошло в матче против «Локо», — это не первая ситуация. У нас играли очень молодые ребята, и в который раз против нас принимаются неоднозначные решения со стороны арбитров, — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Говоря о пенальти, он не стал его оспаривать, однако отметил, что Умяров до этого сыграл чисто, ничего не нарушая.

Если эти молодые ребята не могут играть в корпус, то не знаю, как играть. Если момент идёт от «Спартака», то сразу свисток и штрафной. Я, честно, не знаю, что говорить ребятам в раздевалке, они подавлены. Ребята считают, что они играли лучше и заслужили больше против команды, которая бьётся за Лигу чемпионов. Всегда принимаются решения против нас. Это не одно решение, их было очень и очень много, — добавил он.

«Спартак» и «Локомотив» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги не смогли выявить победителя. Встреча завершилась со счётом 1:1. На 38-й минуте нападающий «красно-белых» Эсекель Понсе в прыжке и чуть ли не макушкой распечатал ворота Антона Конченкова. Спустя четыре минуты Сергей Лапочкин не только назначил пенальти в ворота хозяев, но и удалил главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско, показав две карточки подряд за лишние разговоры и крики на судью. 11-метровый успешно реализовал полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук. Во втором тайме ни одна из команд так и не сумела вырваться вперёд в столичном дерби, писал NEWS.ru.