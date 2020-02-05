После того как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) якобы или действительно уведомило Россию о том, что футбольная сборная нашей страны не сможет принять участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, NEWS.ru попытался оценить, насколько реальна угроза «пролёта» команды Станислава Черчесова мимо мундиаля на Ближнем Востоке.

Нейтральный статус унизителен, но это не худший вариант

Отвечая как-то на пресс-конференции на вопрос, есть ли какие-либо проблемы с продлением его контракта с Российским футбольным союзом (РФС), главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не смог обойтись без присущего ему специфического юмора. Специалист заявил, что контракт истекает летом 2022 года, а чемпионат мира в Катаре ввиду экстремальной жары в летние месяцы будет сдвинут, как известно, на ноябрь—декабрь. Поэтому было бы неплохо и вполне логично пролонгировать трудовое соглашение до конца 2022-го.

Нет никаких сомнений, что этот небольшой казус никак не мог поставить в тупик юридическую службу РФС при составлении нового контракта с наставником сборной, если бы не одно «но». Если санкции WADA, ныне загоняющие за плинтус всё олимпийское движение в России, коснутся и футбола, то само существование национальной команды будет поставлено под большой вопрос.

Как известно, в декабре минувшего года решением исполкома WADA наша страна из-за многочисленных допинговых скандалов на четыре ближайших года лишилась возможности проводить на своей территории крупнейшие спортивные мероприятия, а все российские спортсмены и сборные на этот же срок обрели нейтральный статус, получив запрет на использование национального флага, гимна и прочих символов государственной принадлежности во время крупных международных соревнований (речь, прежде всего, идёт об Олимпийских играх и чемпионатах мира).

Разумеется, высшее спортивное руководство России подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне, однако сроки рассмотрения этого дела рискуют затянуться, да и положительного исхода в итоге слушаний нам никто не гарантирует. Таким образом, на летней Олимпиаде в Токио через полгода наша сборная в лучшем случае выступит в сильно усечённом составе (спортсменам нужно будет ещё получить допуск для участия в Играх, доказав, образно говоря, что они не верблюды, то есть свою непричастность к допинговым скандалам) и уж точно в унизительном нейтральном статусе.

Станислав Черчесов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ФИФА пока не спешит с санкциями

Но теперь WADA замахнулось на святое для большинства российских болельщиков — футбольную сборную. Если верить некоторым источникам (в основном — из ближневосточных СМИ), российская сторона получила уведомление от Всемирного антидопингового агентства о запрете на участие национальной сборной в чемпионате мира-2022 в Катаре. Правда, ни РФС, ни РУСАДА (Российское антидопинговое агентство), по их заявлениям, никаких подобных уведомлений не получали.

На первый взгляд и с точки зрения здравого смысла эта информация выглядит абсурдной. Ещё в декабре 2019-го, сразу после решения исполкома WADA, Международная федерация футбола (ФИФА) в своём официальном релизе дала комментарий по ситуации с Россией, в котором заявила, что намерена связаться со специалистами WADA и ASOIF (Ассоциация летних олимпийских международных федераций), чтобы уточнить сферу действия принятого решения в отношении футбола. И с тех пор никаких новых заявлений из ФИФА не последовало. Это косвенно свидетельствует о том, что международное футбольное сообщество не намерено делать резких движений в отношении России и полностью исключать нашу страну из числа участников крупнейших турниров. В первую очередь, речь идёт о чемпионатах мира.

Это означает, что на мундиале в Катаре наша сборная (если, конечно, пробьётся туда сквозь сито отборочного турнира) может оказаться в такой ситуации, что не будет называться российской, а её нейтральный статус обозначат отсутствием флага, гимна, игровой формы соответствующей расцветки и прочей национальной атрибутики, но сам факт участия команды в турнире сомнению не подвергается. Во всяком случае, на данный момент.

Три варианта «пролёта» мимо ЧМ-2022

Но в дальнейшем есть как минимум три варианта развития событий, которые могут оставить российскую сборную за бортом ЧМ-2022.

Первый: очередной виток повального ужесточения санкций против российского спорта со стороны WADA больно ударит и по нашему футболу. К примеру, после изучения проб пресловутой московской лаборатории и выявления новых многочисленных случаев манипуляций с допинг-пробами Всемирное антидопинговое агентство даст отмашку Международному олимпийскому комитету (МОК) и всем международным федерациям по видам спорта ещё сильнее закрутить гайки в отношении России. Тогда мы вообще не попадём на Олимпиады и чемпионаты мира ни в каком — даже нейтральном — статусе, и этот жёсткий бан коснётся и нашей футбольной сборной.

imago sportfotodienst/Global Look Press

Вариант второй: изощрённые юридические казуисты из WADA каким-то образом обнаружат сразу несколько российских футболистов (вовсе не обязательно являющихся кандидатами в национальную сборную), нарушивших антидопинговые правила. На самом употреблении запрещённых препаратов поймать спортсменов-игровиков почти невозможно (давно известно, что допинг в таких видах спорта принимать фактически бессмысленно, а отдельные «кокаиновые» истории не в счёт), а вот устраивать ловушки с пропуском плановых допинг-тестирований — это запросто. Попадутся в них четыре-пять не особо соблюдающих строгий режим игроков — вот вам и повод «наехать» на весь российский футбол. Разумеется, с известными последствиями.

Наконец, вариант третий, чисто спортивный: сборная России попросту не сумеет пробиться на чемпионат мира через квалификационные турниры. Чиновники из WADA тогда наверняка вздохнули бы с облегчением — ведь проблема отпадёт сама собой! Однако Черчесову ещё на домашнем мундиале-2018 удалось избавить подопечных от ущербного самоощущения вечных лузеров и на этой волне успешно пройти отбор на Евро-2020. Вопрос в том, удастся ли российским футболистам удержать поднятую высоко планку новой ментальности ещё на пару лет. А в помощь им — новый турнир под названием Лига наций, через который тоже можно добраться до чемпионата мира.

Если резюмировать всё вышесказанное, объективно реальной угрозы отстранения футбольной сборной России от ЧМ-2022 в Катаре нет. Но никто не может дать гарантию, чтоаона не появится в ближайшие месяцы.