«Вот дерьмо, мне только 29 лет»: выйдет ли Эриксен на поле

История 29-летнего полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена взбудоражила всю общественность от мала до велика. Его падение без сознания на поле в первом же матче группы B на чемпионате Европы — 2020 заставило сразу пересмотреть взгляд на современный футбол и медицину.

Напомним, в самой концовке первого тайма против Финляндии случился страшный эпизод: 29-летний хавбек потерял сознание и упал на газон. Медицинский персонал выбежал на поле и сначала делал футболисту искусственное дыхание, затем прямой массаж сердца. Футболисты обеих команд остановились. Как только сердце реанимировали, его в сознании увезли в больницу.

Tomi Hänninen/Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Уже позднее врач УЕФА Йенс Кляйнефельд рассказал о первых словах футболиста после возвращения к жизни.

Я спросил: «Ну что, ты с нами?» Он ответил: «Да, я снова среди вас. Вот дерьмо, мне всего 29 лет», — рассказал медик в интервью RMC Sport.

Довольно скоро федерация футбола Дании сообщила о стабильном состоянии игрока.

15 июня футболист лично подтвердил информацию организации и поблагодарил всех за добрые слова. Однако через два дня стало известно, что просто так футболист не восстановится. Ему необходимо было пройти через установку кардиостимулятора . Только это устройство способно устранить аритмию и предотвратить возможную остановку сердца. К слову, операция прошла успешно и уже через несколько дней он вернётся к обычной жизни. Но вернётся ли на поле?

Сердечный приступ в 29 лет — это практически 100-процентное завершение карьеры. Об этом говорят все врачи. А учитывая, что Эриксен перенёс имплантацию, ответ очевиден. Хотя стоит признать, в спорте было немало случаев, когда несмотря на проблемы с жизнью, игроки возвращались к профессиональному спорту. И совсем не в качестве тренеров.

Например, всеми известная история Дэйли Блинда, защитника сборной Нидерландов. В 2019-м во время матча «Аякс» — «Валенсия» он резко почувствовал себя плохо, упал на газон без сил, но остался в сознании и быстро вернулся в строй. Оказалось, что у него был миокардит — воспаление сердечной мышцы. Ему как раз установили кардиостимулятор и спустя несколько месяцев он уже блистал на поле.

Но тут разница колоссальна. Блинд был в сознании, а Эриксен умер на минуту или две. Первому стало плохо, у другого натурально остановилось сердце.

Скорее датчанин завершит спортивную карьеру по примеру Фабриса Муамба. Во время четвертьфинала Кубка Англии в 2012 году между «Болтоном» и «Тоттенхэмом» 23-летний футболист также рухнул на газон. Почти полчаса он находился в коме. До сих пор загадка, как медикам удалось вернуть сердце к жизни. Сейчас он прекрасно себя чувствует, хоть и не играет в футбол. А ведь за него спорили сборные Англии и Франции.

Эти ситуации заставляют вспомнить о менее приятном исходе.

Марк-Вивьен Фоэ

Марк-Вивьен Фоэ ТАСС

26 июня 2003 года во время полуфинала Кубка Конфедераций сборная Камеруна встречалась с Колумбией. Во время игры полузащитник Марк-Вивьен Фоэ упал бездыханно на поле, а врачи не сразу заметили проблему — футболист рухнул далеко от тренерской скамейки. Его заменили, увели в раздевалку. Почти целый тайм в течение 45 минут работники медицинской службы пытались спасти сердце игрока, но не смогли.

Затем спустя полгода встреча между «Виторией» и «Бенфикой» стала последней для полузащитника Миклоша Фехера. Он вышел на замену, отдал результативную передачу, но вскоре после того, как арбитр показал ему жёлтую карточку, он повалился на землю. Врачи трижды пытались реанимировать сердце 24-летнего футболиста.

Пьермарио Морозини

Во время матча между командами «Пескара» и «Ливорно» в 2012 году Пьермарио Морозини резко повело в сторону, после чего он рухнул на газон. 25-летний игрок предпринял несколько попыток встать, прежде чем его сердце окончательно остановилось. Он пережил несколько сердечных приступов подряд, а медики не сумели вовремя оказать ему помощь.

Алексей Черепанов

В целом проблема с сердцем возникает не только у футболистов. В 2008-м году из-за остановки сердца погиб российский хоккеист Алексей Черепанов. Во время игры между «Витязем» и «Авангардом» игрок ястребов добрался до скамейки запасных, а дальше смертельное падение. У медиков при себе не оказалось дефибриллятора. 19-летнего хоккеиста доставили в больницу, где спустя несколько дней он попрощался с жизнью. Заболевание сердца, от которого он страдал долгие годы, было несовместимо с занятием спортом.

Егор Леонтьев

В 2014-м все СМИ трубили о гибели российского триатлониста Егора Леонтьева, который на чемпионате России в Нижнем Новгороде сначала спокойно проплыл почти два километра, а затем пересел на велосипед и одолел 90 км. Но когда дело дошло до забега, он упал на землю. Медики не сумели спасти 26-летнего спортсмена. Причиной смерти Леонтьева стала острая коронарная недостаточность, которая развилась из-за болезни сердца.