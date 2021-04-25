Владелец «Спартака» рассказал о создании Аллеи Славы на столетие клуба

https://static.news.ru/photo/7e638a68-a67e-11eb-a4d9-96000091f725_660.jpg Леонид Федун Фото: fcsm_official/vk.com

Президент футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун сообщил об изменении формата работы стадиона. На территории арены появится Аллея Славы. Его слова приводит «РБК-Спорт».

Стадион поменяет формат. Из закрытого сооружения, где проводится 15-20 мероприятий в год, мы планируем как раз к 100-летию построить Аллею Славы. Эта аллея будет открыта, — сообщил Федун.

Команда переехала на домашнюю арену в 2014 году. 45-тысячный стадион принимал игры Кубка конфедераций 2017 года и встречи чемпионата мира-2018.

Московский коллектив будет отмечать столетие существования клуба в 2022 году. На данный момент «Спартак» является самой титулованной командой страны (12 побед в чемпионате СССР, 10 — в чемпионате России). Более того, «красно-белые» являются десятикратными обладателем Кубка СССР, трехкратными — России и победителями Суперкубка России.

После 27 туров Российской премьер-лиги клуб Федуна занимает третье место с 50 очками и продолжает бороться за место в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» отреагировал на победу «красно-белых» над ЦСКА со счётом 1:0 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) и признался, что в следующем туре будет болеть за питерский «Зенит».