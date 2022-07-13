Ветеран «Спартака» нецензурно отреагировал на уход спортивного директора Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили нецензурно отреагировал на уход спортивного директора Луки Каттани

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Лука Каттани

Ветеран «Спартака», бываший вратарь клуба Анзор Кавазашвили в беседе с Metaratings.ru нецензурно отреагировал на уход из клуба спортивного директора Луки Каттани. Итальянский специалист покинул красно-белых в среду, 13 июля. Экс-спортсмен признался, что даже не может оценить работу специалиста.

Смешные люди в «Спартаке» у нас, кроме смеха у меня ничего не вызывает. Никак не оценю его работу, потому что это настолько смешно, что усраться можно от смеха. Ну и его нафиг этого Каттани, — сказал Кавазашвили.

Каттани работал спортивным директором «Спартака» с декабря 2021 года. Именно он привел в клуб нового главного тренера — 34-летнего испанца Гильермо Абаскаля.

9 июля «Спартак» в первом матче под руководством Абаскаля проиграл «Зениту» со счетом 4:0 в матче за Суперкубок России.