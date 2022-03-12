В «Зените» отреагировали на решение Украины в отношении Тимощука

В «Зените» заявили, что решение Украинской ассоциации футбола по лишению тренерской лицензии помощника главного тренера их команды Анатолия Тимощука является жестом политической манипуляции. Заявление приведено на сайте петербургской команды. Ранее УАФ лишила Тимощука тренерской лицензии и запретила заниматься футбольной деятельностью на Украине.

Уверенность в его тренерской квалификации не подлежит никакому сомнению. То же самое касается и его человеческих качеств. Считаем, что решения, принятые ФФУ, не обдуманы и являются жестом политической манипуляции, — говорится в сообщении.

Также в «Зените» отметили, что они будут отстаивать интересы своего тренера в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее сообщалось, что украинский футболист Ярослав Ракицкий расторг контракт с «Зенитом». Защитник присоединился к «Зениту» в 2019 году.