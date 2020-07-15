В «Уфе» обнаружен коронавирус у футболистов, но матч с «Динамо» не отменён

https://static.news.ru/photo/3e4acd54-c69d-11ea-a42f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов рассказал о двух новых положительных тестах на коронавирус у игроков команды.

У нас ещё два положительных случая. Но матч с «Динамо» состоится, — цитирует Мурзагулова «Спорт-экспресс».

Он подчеркнул, что клуб проводил все тренировки в бесконтактном режиме, после чего получили разрешение на проведение матча у Роспотребнадзора и Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч 29-го тура РПЛ между «Уфой» и московским «Динамо» пройдёт 16 июля в 18:00 мск.

Ранее СМИ сообщали, что минимум у трёх игроков футбольного клуба «Уфа» подозревают коронавирус после матча 27-го тура РПЛ против «Ростова». После этого председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов опровергал информацию о случаях заражения коронавирусом в команде, писал NEWS.ru.