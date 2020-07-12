В «Уфе» подозревают заражение футболистов коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4631fab0-c431-11ea-b3f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcufa.pro

Минимум у трёх игроков футбольного клуба «Уфа» подозревают коронавирус после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

Перед игрой тесты всех футболистов показали отрицательные результаты, однако через три дня по меньшей мере у трёх игроков подозревают коронавирус, сообщает РБК со ссылкой на источник в клубе. При этом заражённых игроков может быть больше.

Также сообщается, что у бывшего генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова, который перешёл на аналогичную должность в московский «Спартак», симптомов коронавируса не обнаружено.

12 июля футболисты «Уфы» должны сыграть против московского «Локомотива» в матче 28-го тура РПЛ.

В матчах 27-го тура РПЛ петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Сочи» со счётом 2:1, ЦСКА обыграл «Оренбург» со счётом 4:0, «Уфа» одержала волевую победу над «Ростовом» со счётом 2:1, а «Спартак» и «Локомотив» не смогли выявить победителя. Встреча завершилась со счётом 1:1, писал NEWS.ru.