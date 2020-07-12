В «Уфе» опровергли информацию о заражённых коронавирусом футболистах

https://static.news.ru/photo/b221b9a2-c438-11ea-9871-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб «Уфа»

Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов опроверг информацию о случаях заражения коронавирусом в команде.

Мне показали справку, где чёрным по белому написано, что у всей команды отрицательный результат. По состоянию на начало матча у нас всё в порядке, — цитирует Мурзагулова РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что минимум у трёх игроков футбольного клуба «Уфа» подозревают коронавирус после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Перед игрой тесты всех футболистов показали отрицательные результаты, однако через три дня по меньшей мере у трёх игроков подозревают коронавирус, писал NEWS.ru.