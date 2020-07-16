В «Тамбове» отреагировали на отмену игры с «Сочи»

Футбольный клуб «Тамбов» выступил с заявлением, после того как стало известно, что игра 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» не состоится из-за вспышки коронавируса у южан.
Игрокам, тренерам и персоналу соперника в «Тамбове» выразили поддержку и пожелали выздоровления. Судьба не состоявшегося 16 июля в Нижнем Новгороде поединка будет решена на заседании КДК,
Ранее NEWS.ru сообщал, что футбольный клуб «Сочи» может всей командой уйти на карантин. Об этом рассказал главный тренер сочинцев Владимир Федотов. По его словам, 17 июля в клубе пройдёт повторное тестирование. Имена девяти человек, у которых выявили коронавирус, он называть отказался, заметив, что «всё же это тайна».
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