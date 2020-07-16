В «Тамбове» отреагировали на отмену игры с «Сочи»

https://static.news.ru/photo/7490e38a-c7ab-11ea-89b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-tambov.ru

Футбольный клуб «Тамбов» выступил с заявлением, после того как стало известно, что игра 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» не состоится из-за вспышки коронавируса у южан.

Игрокам, тренерам и персоналу соперника в «Тамбове» выразили поддержку и пожелали выздоровления. Судьба не состоявшегося 16 июля в Нижнем Новгороде поединка будет решена на заседании КДК, сообщает пресс-служба ФК «Тамбов».

Ранее NEWS.ru сообщал, что футбольный клуб «Сочи» может всей командой уйти на карантин. Об этом рассказал главный тренер сочинцев Владимир Федотов. По его словам, 17 июля в клубе пройдёт повторное тестирование. Имена девяти человек, у которых выявили коронавирус, он называть отказался, заметив, что «всё же это тайна».