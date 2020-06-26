В «Сочи» объяснили, почему команда играла в полную силу против «Ростова»

https://static.news.ru/photo/dc544224-b7ba-11ea-9d9e-fa163e074e61_660.jpg ФК «Сочи» Фото: pfcsochi/facebook.com

Руководство футбольного клуба «Сочи» сделало официальное заявление по прошедшему матчу 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

В клубе отметили, что обращение от ростовской команды с просьбой о переносе игры поступило за сутки до матча, а непосредственно в день игры «Ростов» сообщил о прибытии команды с просьбой предоставить всё необходимое для его проведения. При этом подчёркивается, что возможности выставить на игру молодёжный состав у «Сочи» не было, сообщает пресс-служба клуба.

ФК «Сочи» считает неприемлемым «играть в поддавки» в профессиональном спорте. Не представляется более вопиющего способа проявить свое неуважение к сопернику, чем «поддавки» или необоснованные уступки, — говорится в заявлении.

Руководство сочинской команды поблагодарило футболистов «Ростова» за участие в матче и отметили их высокий уровень игры, отдельно отметив голкипера команды Дениса Попова.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба, так как основной состав команды был вынужден уйти на карантин из-за случаев заражения коронавирусом. 17-летний вратарь команды был признан лучшим игроком встречи. Он сделал 15 сейвов за матч, что является рекордом РПЛ. На 47-й минуте матча Попов отбил пенальти.