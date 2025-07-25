В РФС призвали наказать украинских фанатов за призыв к расправе над сербами Экс-глава РФС Колосков: УЕФА может наказать Украину за кричалки против сербов

УЕФА может наказать украинских фанатов «Александрии» за кричалку с призывами расправы над сербами на матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против белградского «Партизана», заявил NEWS.ru почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его словам, все зависит от того, зафиксировал ли делегат встречи факты недобросовестного и оскорбительного поведения со стороны болельщиков с Украины.

Я думаю, все будет зависеть от того, что написал делегат матча в рапорте. Если он все это отразил, 100% будет открыто дело и проведено расследование, — сказал Колосков.

На футбольном матче Лиги конференций между украинской «Александрией» и сербским «Партизаном» украинские болельщики скандировали оскорбительную кричалку. Инцидент произошел при счете 2:0 в пользу сербской команды. Сербские СМИ обратились к УЕФА с требованием наказать «Александрию» за действия болельщиков. Кроме того, в начале игры «Александрия» вышла на поле, обернутая флагами Украины в знак протеста против участия «Партизана» в Братском кубке, проходящем в России.