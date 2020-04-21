В Испании решили возобновить тренировки команд Ла Лиги

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Федерация футбола Испании и Ла Лига пришли к решению возобновить тренировки клубов.

Команды вернутся в прежний тренировочный процесс, «когда позволят санитарные условия и при следовании строгих правил», сообщает El Mundo Deportivo.

Руководства федерации и Ла Лиги также договорились о создании резервного фонда в размере €10 миллионов для помощи спортсменам.

Ранее чемпионат Испании был приостановлен из-за распространения инфекции коронавируса. По данным на 21 апреля более 2,4 миллиона человек заражены, из которых свыше 654 тысяч выздоровели и более 170 тысяч погибших.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, что крайних сроков окончания сезона-2019/20 не существует, ранее писал NEWS.ru.