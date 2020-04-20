В УЕФА нет дедлайнов окончания футбольного сезона-2019/20

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, что крайних сроков окончания сезона-2019/20 не существует.
Конкретного срока окончания сезона-2019/20 нет. Мы изучаем различные варианты, чтобы увидеть, когда соревнования могут закончиться, всегда основываясь на датах, когда сезон возобновится, — цитирует Чеферина Corriere della Sera.
Ранее NEWS.ru писал, что УЕФА планирует возобновить розыгрыш Лиги чемпионов 7–8 августа. Если первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов начнутся именно в эти даты, командам придется проводить игры через каждые три дня, чтобы финал состоялся 29 августа.
Добавьте наши новости в избранные источники