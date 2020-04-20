В УЕФА нет дедлайнов окончания футбольного сезона-2019/20

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал о готовности проводить чемпионаты и еврокубки без зрителей.

Я считаю, что есть варианты, которые позволят нам возобновить сезон и доиграть его. Возможно, нам придётся играть без зрителей, но самое главное, я думаю, — это проводить матчи. В такие...