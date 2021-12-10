В Госдуме рассказали, нужно ли «Спартаку» увольнять тренера

Член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с NEWS.ru заявил, что «Спартак» сотворил сенсацию, выйдя в плей-офф Лиги Европы с первого места, а также отметил, что увольнение главного тренера красно-белых Руя Витории может всё испортить.

Когда прошла жеребьёвка Лиги Европы, мало кто верил, что «Спартак» выйдет из группы. «Лестер», «Наполи» — сами понимаете. Но случилась настоящая сенсация. Несмотря на то, что у нас не лучшим образом обстоят дела в футболе, но, как показал «Спартак», иногда лучи солнца проникают в это тёмное царство. Это говорит о том, что не всё у нас потеряно. Надеюсь, весной задор красно-белых продолжится, — сказал Свищев.

Также депутат прокомментировал разговоры о возможном увольнении португальского специалиста. Свищев считает, что Витория доказал, что он заслуживает остаться в команде. Его увольнение только всё испортит.

Я вообще не сторонник постоянных смен тренеров. Это никому никогда не шло на пользу. У Витории что-то не получилось в начале, но прийти за секунду к успеху невозможно. Выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы должен повлиять на решение руководства клуба. Мало кому в России удавалось так успешно пройти групповой этап в еврокубках, — добавил парламентарий.

В последнем туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» обыграл «Легию» на выезде со счётом 1:0. Таким образом, команда набрала 10 очков в группе С и вышла с первого места в плей-офф турнира. Ранее сообщалось, что московский «Спартак» может встретиться с «Барселоной», дортмундской «Боруссией» и «Аталантой» в 1/8 финала Лиги Европы по футболу. В то же время среди соперников санкт-петербургского «Зенита» по стыковым матчам турнира являются «Наполи», «Лацио», «Рейнджерс» и другие.

5 декабря сообщалось, что Витория будет уволен из «Спартака», а его место займёт итальянский специалист Паоло Ваноли.