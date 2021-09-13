В ГД с печалью отреагировали на уход Фернандеса из сборной

Уход Марио Фернандеса из сборной России по футболу является печальной новостью, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы (ГД) по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв. Парламентарий отметил, что защитник столичного ЦСКА стал одним из лучших игроков страны не только в составе национальной команды, но и на клубном уровне.

Для меня Фернандес открылся как национальный игрок на прошлом чемпионате мира, когда, как мне казалось, он сделал 50% успеха нашей команды, да и сейчас парень выкладывается. Для меня это печальная новость. Он много сделал для сборной. Очень классный игрок, многим нашим футболистам стоит брать с него пример, учиться у него. Надеюсь, его взгляды и мысли поменяются и он будет играть за национальную команду России. Именно такие игроки и нужны нашей сборной, — подчеркнул Свищёв.

О завершении Марио Фернандесом карьеры в сборной РФ по футболу стало известно 13 сентября. Основным мотивом 30-летнего Фернандеса стало желание сосредоточиться на клубной карьере. По его словам, сложно «выступать на два фронта», всё больше времени требуется на восстановление. Он также пожаловался на участившиеся травмы. Бразилец с российским паспортом сыграл за национальную команду РФ свыше 30 матчей, забил пять голов. Спортсмен также защищает цвета московского ЦСКА.

Ранее композитор и певец Юрий Лоза рассказал, что завершивший карьеру в сборной России бразильский футболист и защитник Марио Фернандес обладает редким качеством — «умеет созидать». Музыкант добавил, что в РФ очень мало игроков, способных отдать хороший пас и грамотно распорядиться мячом в чужой штрафной площади, а Марио Фернандес является как раз одним из них, кто может что-то придумать.