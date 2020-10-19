В Дагестане проведут турнир по футболу памяти отца Хабиба Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/4eb78dc4-1217-11eb-8a5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Дагестане планируется провести футбольный турнир в память об отце и тренере чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапе Нурмагомедове.

Разрешение на проведение соревнований организаторы турнира получили с учётом мнения родственников и посредников бойца. Об этом «РБ-Спорт» сообщил российский тренер Гаджи Гаджиев.

Есть команды второй лиги, любители, команды разных академий «Динамо», «Анжи». Так что участники наберутся, — сказал Гаджиев.

Турнир состоится после сезона, он пройдёт в рамках республики. На состязания планируется пригласить и самого Хабиба Нурмагомедова.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо, умер 3 июля на 58-м году жизни. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перенёс коронавирус, но из-за его последствий оставался в реанимации одной из больниц Москвы.

Абдулманап Нурмагомедов был похоронен в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана. Траурную церемонию посетил глава Чечни Рамзан Кадыров, который выразил соболезнования семье Нурмагомедовых.