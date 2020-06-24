Уткин рассказал, когда Акинфеев подумал о завершении карьеры

https://static.news.ru/photo/1a7a13f6-b655-11ea-8691-fa163e074e61_660.jpg Игорь Акинфеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев думал об уходе из футбола после поражения от «Зенита» в прошедшем туре РПЛ. Об этом заявил спортивный журналист Василий Уткин.

Вы знаете, что Акинфеев задумался после поражения от «Зенита» о том, чтобы закончить с футболом? Вот драматическая фигура, ведь ему еще играть и играть, — заявил Уткин на своём YouTube-канале.

По его словам, карьера вратаря не должна так завершиться. Уткин напомнил: многие говорят о том, что Акинфеев должен вернуться в сборную России.

Уткин считает, что голкипер ЦСКА является лучшим российским вратарём, несмотря на свой 34-летний возраст.

В 23 туре РПЛ, который прошёл 20 июня, «Зенит» забил ЦСКА четыре безответных мяча.

NEWS.ru писал, что Акинфеев возглавил список действующих футболистов, которые дольше других играют за свои клубы. Рейтинг был составлен порталом Transfermarkt.de, который оценил игроков десяти сильнейших европейских лиг. Акинфеев дебютировал в составе ЦСКА весной 2003 года в возрасте 16 лет. Он играет за клуб уже 17 лет.

Ранее вратарь признался, что испытывает кайф от оскорбительных кричалок в свой адрес. По его словам, болельщики могут кричать что угодно, главное, чтобы не кидались предметами, поскольку игроки могут получить травмы.