УЕФА назвал поспешным решение завершить чемпионат Франции

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Правительство Великобритании «открыло двери» для возвращения футбола в Англии в июне. Об этом заявил министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Соединённого Королевства Оливер Доуден.

Правительство открывает двери для безопасного возвращения футбола в июне, — цитирует его РИА Новости. Доуден отметил, что ранее представители премьер-лиги, Футбольной ассоциации Англии (FA) и Английской футбольной лиги (EFL) договорились,...