УЕФА назвал поспешным решение завершить чемпионат Франции

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что Франция поспешила с завершением чемпионата из-за пандемии коронавируса.
С моей точки зрения, сезон был завершён слишком рано. Это не очень хорошо, потому что ситуация могла стать значительно лучше, и все могли бы продолжать играть, за исключением нескольких лиг. Я считаю, решение было преждевременным, — сказал он beIN Sports.
Глава УЕФА добавил, что его организация не собирается вмешиваться в ситуацию.
Сезон в Лиге 1 был завершён после 28-го тура. Чемпионом был признан «Пари Сен-Жермен».
Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.
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