Футбол

УЕФА назвал поспешным решение завершить чемпионат Франции

10:35, 15 мая 2020
Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что Франция поспешила с завершением чемпионата из-за пандемии коронавируса.

С моей точки зрения, сезон был завершён слишком рано. Это не очень хорошо, потому что ситуация могла стать значительно лучше, и все могли бы продолжать играть, за исключением нескольких лиг. Я считаю, решение было преждевременным, — сказал он beIN Sports.

Глава УЕФА добавил, что его организация не собирается вмешиваться в ситуацию.

Сезон в Лиге 1 был завершён после 28-го тура. Чемпионом был признан «Пари Сен-Жермен».

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях