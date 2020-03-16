Футбольная федерация Турции предложила свою страну в качестве единственной принимающей стороны Евро-2020. Главным аргументом стало число заболевших коронавирусом. На сегодняшний день в Турции подтверждено всего 18 случаев.
Также на решение главы УЕФА Александера Чеферина могут повлиять хорошие взаимоотношения с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Решение по Евро-2020 будет вынесено 17 марта. В этот день УЕФА проведёт встречу с представителями европейских федераций, информирует AS.
NEWS.ru сообщал ранее, что УЕФА официально приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы. Причиной стала пандемия коронавируса.
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