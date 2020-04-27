«Тур де Франс» может помешать Копенгагену принять матчи Евро в 2021 году

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Датский Копенгаген может отказаться от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году из-за французской веломногодневки «Тур де Франс».

По словам президента Датского футбольного союза Йеспера Мёллера, которые приводит телеканал DR, его до сих пор беспокоит, сможет ли Копенгаген принять Евро-2020.

Думаю, что вероятность 50 на 50. Все стороны настроены позитивно, но есть некоторые проблемы, которые необходимо решить, прежде чем мы будем уверены, что матчи могут быть сыграны в Копенгагене, — сказал он.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенёс Евро-2020 из-за пандемии коронавируса на 2021 год. «Тур де Франс» cтартует в июле в Копенгагене, ещё два этапа пройдут по маршруту Роскилле — Нюборг и Вайле — Сеннеборг.

Города-организаторы до 30 апреля должны предоставить УЕФА гарантии на проведение Евро.

Ранее сообщалось, что организаторы многодневной велогонки «Тур де Франс»-2020 объявили новые даты проведения соревнований после того, как они были перенесены из-за коронавируса, писалNEWS.ru.