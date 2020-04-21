Трое футболистов «Арсенала» отказались от понижения зарплаты

Три игрока английского футбольного клуба «Арсенал» отказались от сокращения заработной платы на время пандемии коронавируса.
Руководство «Арсенала» договорилось с футболистами о снижении зарплаты на 12,5% во время пандемии коронавируса, но три игрока отказались от этого. В их числе полузащитник Месут Озил, сообщает Mirror.
Озил является самым высокооплачиваемым футболистом в команде, получая 350 тыс. фунтов в неделю.
Ранее представители АПЛ заявили, что чемпионат по футболу не будет возобновлён в мае. Сезон-2019/20 будет возобновлён тогда, когда это будет безопасно. Первоначально было объявлено, что пауза продлится до 4 апреля. Потом возобновление чемпионата отложили до 30 апреля, писал NEWS.ru.
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