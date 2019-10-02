https://static.news.ru/photo/6831c50c-e4f6-11e9-b8a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: yangyuanyong/Global Look Press

Российские телекомпании ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ» получили права на показ матчей чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В сообщении ФИФА говорится, что маркетинговое агентство «Телеспорт Груп» от имени «2 СПОРТ 2» заключило соглашение с организацией в отношении приобретения медиаправ на соревнования под эгидой ФИФА на территории России, проводимые в период с 2019 по 2022 год, включая чемпионат мира — 2022 в Катаре.

Помимо чемпионата мира — 2022, объединение национальных бродкастеров — ВГТРК, Первого канала и «Газпром Медиа» («Матч ТВ») — получило права на показ ещё ряда мировых первенств в различных возрастных категориях, как среди мужских, так и среди женских команд, а также соревнований под эгидой ФИФА по мини-футболу и пляжному футболу.

Лицензиаты медиаправ будут освещать соревнования на бесплатных и платных каналах, — говорится в сообщении пресс-службы.

ЧМ пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах Катара.

Как писал News.ru, организационный комитет «Катар-2022» совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) продолжает готовиться к проведению чемпионата мира по футболу, несмотря на слухи о переносе турнира в другую страну. В начале сентября 2019 года Оргкомитет ЧМ-2022 презентовал эмблему мундиаля в разных городах мира.

Ранее сообщалось, что экс-глава УЕФА, трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини подозревается в участии в коррупционных схемах. В частности, речь идёт о коррупции вокруг предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре, за который, как признавался в 2010 году сам Платини, он проголосовал.